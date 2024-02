Do "compromisso" às "obsessões": Sérgio Conceição em destaque na imprensa espanhola

O artigo no 'Sport' O artigo no 'Sport'

Sérgio Conceição tem sido associado ao Barcelona desde queEsta quarta-feira, o jornal catalão ‘Sport’ traça o perfil do treinador português num artigo intitulado ‘Assim é Sérgio Conceição’.O diário espanhol começa por recordar que o técnico do FC Porto esteve perto de representar os blaugrana durante a sua carreira de jogador: "Enric Reyna, que foi presidente interino em 2003, mostrou uns envelopes numa Assembleia em que dizia que tinha a solução para os problemas financeiros do clube. Referia-se à venda de terrenos e à troca de alguns jogadores. Uma dessas trocas era entre Sérgio Conceição, então no Inter, e Marc Overmars. O presidente que ganhou as eleições, Joan Laporta, mandou esses envelopes para o lixo".Depois de passar em revista a carreira de Sérgio Conceição enquanto treinador, destacando os títulos que venceu ao serviço do FC Porto, o jornal ‘Sport’ sugere que o técnico se adequaria ao estilo de jogar do Barcelona: "Poderia adaptar-se perfeitamente ao gigante catalão, pois é um treinador que gosta de atacar e de que as suas equipas pressionem o adversário, embora esteja habituado a jogar num 4-4-2, um sistema de jogo diferente daquele que é mais popular no clube, que tem como sistema principal o 4-3-3".O diário não deixa também de realçar as "obsessões" de Sérgio Conceição: "É conhecido pela sua obsessão pela preparação dos jogos e pela sua ética de trabalho. Entre as suas obsessões encontra-se o facto de garantir que os seus jogadores estão em boa forma física e de controlar o seu peso. É também muito apreciado pelo seu compromisso com os jovens jogadores e por tirar o melhor partido dos seus atletas, exigindo-lhes a máxima concentração durante os jogos".