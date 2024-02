«É hoje ou nunca mais»: Pinto da Costa recorda palavras de Artur Jorge que mudaram história do FC Porto

Em nome da iniciativa Todos pelo Porto, manifesto o nosso pesar pelo falecimento de Artur Jorge, um portuense enorme, um atleta singular. Um treinador inspirador e galvanizador com quem celebramos a primeira conquista europeia do Futebol Clube do Porto, em 1987.



Pinto da Costa reagiu à morte de Artur Jorge através da conta oficial da sua recandidatura à presidência dos dragões, denominada 'Todos pelo Porto'."Em nome da iniciativa Todos pelo Porto, manifesto o nosso pesar pelo falecimento de Artur Jorge, um portuense enorme, um atleta singular. Um treinador inspirador e galvanizador com quem celebramos a primeira conquista europeia do Futebol Clube do Porto, em 1987. Nessa noite, durante o intervalo, disse aos nossos jogadores: "É hoje ou nunca mais, vamos ficar na história". E assim foi. Deixou-nos com uma das mais belas memórias das nossas vidas. Hoje é um dia triste para o futebol, para o desporto, e para todos os portistas. As nossas sentidas condolências à família", escreveu o atual líder dos azuis e brancos.