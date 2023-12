«É melhor meter o carro no chão, eu estou aqui»: Sérgio Conceição explica multa de estacionamento

Sérgio Conceição abordou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão (amanhã, 18 horas), a multa de estacionamento que recebeu junto ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, por ter parado o carro num lugar reservado a deficientes."Dois jogadores que não fizeram treino e que podem estar para jogo são o Francisco e o João Mário. Vamos ver a evolução deles até amanhã. Estão com algumas dificuldades. Eu? Fisicamente estou bem, apesar da multa de ontem, que foi mais falada... Querem que vos conte? Posso partilhar, não posso? Chego ao Tribunal como testemunha, tenho o meu advogado à espera. O meu advogado, que até queria pegar na multa no final porque achou que era ele o culpado, achou que havia dois lugares para as testemunhas. Estavam dois livres e eu meto o carro num deles. Não estava nenhum sinal no chão e eu vi um sinal grande, indicador daquele lugar. Para meu espanto, a testemunhar acerca de um processo, saio após 40 minutos e há um dos secretários que me diz 'o seu carro está a ser rebocado'. E eu: 'Rebocado?'. Descemos. Entretanto já me estão a levantar o carro e eu chego lá e digo: 'É melhor meter o carro no chão, eu estou aqui'. 'Mister, já registámos a multa, vai ter de pagar', disseram-me. Então fomos ver e tinha lá escondido um sinal, que tinha a ver com um dos lugares, que era para deficientes. E eu perguntei: 'Mas é o primeiro ou o segundo? Não está referido no chão'. Eu meti num deles e ficou o outro livre. Resumindo: meto o cartão na máquina do polícia que me está a passar a multa e ele diz-me: 'Portista, FC Porto, vamos lá FC Porto. Tenho um grande amigo no FC Porto'. 'Ah é, quem é?'. E ele: 'Ah, é o Rui Cerqueira'. Então mas eu fui testemunhar a favor do Rui Cerqueira... 'A multa já está registada, mister'. [Pensei] Isto é para os apanhados de certeza... É para verem, foi esta a situação. Mas vamos contestar".