Transmissão em direto: Pinto da Costa apresenta recandidatura à presidência do FC Porto

há 59 min 16:58

Eduardo Vítor Rodrigues: «Já vi Villas-Boas a dançar com os Super Dragões»

Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da câmara de Gaia e membro do Conselho Superior do FC Porto:

"Nos dias de hoje, gerir qualquer coisa, seja o FC Porto, uma câmara municipal ou uma associação, é sempre um ato de coragem."

"Sou da terra do vinho do Porto, que embora se chame Porto, tem as caves instaladas em Vila Nova de Gaia e temos bem o hábito de perceber que o vinho, quanto mais envelhece, melhor fica."

Operação Pretoriana pode prejudicar?



"Não sei. Venho apoiar Pinto da Costa, o presidente do FC Porto, não venho falar de questões judiciais. Não é isso que está em causa neste momento, o que está em causa aqui é o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente que durante estes 40 e tal anos fez do FC Porto um grande clube. Esse assunto é transversal a todos, porque eu já vi Villas-Boas a dançar com os Super Dragões.