O que mudou na preparação, o risco da pressão e o jogo mais difícil da época: tudo o que disse Sérgio Conceição

O que mudou na preparação para parar o Arsenal?

"É preciso, dentro das características dos jogadores do Arsenal, preciso mudar como será o próximo em Barcelos. Olhámos para o Arsenal fortíssimo nos momentos do jogo, com talento, que num determinado momento pode resolver. Temos qualidade e talento também. Na organização tem posse de bola alta. Além disso, sabe acelerar o jogo como ninguém com alas e isso causa dificuldades no um para um. É uma equipa que se apresenta no último terço. Isso faz com que o jogo seja ligeiramente diferente do que temos em Portugal. A história tem a ver com esse poderio e com algumas situações que advêm dessa forma de estar do Arsenal. Isso permite explorar o que temos de explorar. Temos de ser competentes nas diferentes fases. Perceber que essa coesão e solidez defensiva será a chave para ganhar"