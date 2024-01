Espanhóis colocam Sérgio Conceição na lista do Barcelona

O 'Mundo Deportivo' coloca, esta segunda-feira, o nome de Sérgio Conceição entre os candidatos a sucederem a Xavi no comando técnico do Barcelona, isto depois de o treinador espanhol ter revelado, nos últimos dias, que está de saída dos catalães no final da temporada Segundo a mesma fonte, o treinador do FC Porto faz parte de uma lista de opções onde também estão incluídos Thiago Motta (Bolonha), Mikel Arteta (Arsenal), Hansi Flick (sem clube), Jürgen Klopp (Liverpool até final da época) e Imanol Alguacil (Real Sociedad)."Sem que tenha necessariamente o ADN do Barça, Deco terá muito a dizer sobre Sérgio Conceição, treinador do FC Porto desde 2017, onde partilhou balneário com o diretor desportivo do Barcelona. O contrato de Conceição termina a 30 de junho e ainda não renovou no Dragão. Esta temporada tornou a vida do Barcelona difícil na fase de grupos da Liga dos Campeões", pode ler-se naquela publicação.