FC Porto e a "arbitragem inqualificável" no jogo da equipa B: «Erros gravíssimos não admissíveis numa competição com VAR»

O FC Porto voltou este domingo a atacar a arbitragem do jogo com o Tondela, depois de ontem já terem falado numa "grave falta de respeito" e "decisão incompreensível" no encontro da 2.ª liga (0-0) "O jogo do FC Porto B voltou a ficar marcado por uma arbitragem inqualificável, fértil em erros gravíssimos que anularam a verdade desportiva e não são admissíveis numa competição com videoárbitro. Foram vários os lances objeto de decisões ridículas, mas talvez nenhum supere o penálti que ficou por assinalar numa jogada em que a perna de Gabriel Brás ficou assim. Quem estava em frente aos ecrãs e fez de conta que não viu foi Rui Silva", pode ler-se no 'Dragões Diário' de hoje.O FC Porto B, que perdera os cinco jogos anteriores, voltou aos pontos, totalizando 22, que o colocam no 11.º posto da 2.ª Liga.