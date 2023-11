FC Porto tem novo parceiro para procurar patrocinador do naming do Dragão

O FC Porto assinou um acordo de parceria, com a duração de 15 anos, com a Legends, empresa norte-americana que irá "procurar parcerias em todo o mundo para o FC Porto, bem como patrocínios e naming para o Estádio do Dragão", anunciaram os portistas no seu site.





A empresa irá também "vai avaliar novas oportunidades de trazer as melhores experiências para os adeptos em dia de jogo, aproveitando os seus conhecimentos na área da hospitalidade para inovar na área de comida e bebida no estádio, nomeadamente no FC Porto Partners Club, zonas VIP e restantes lugares".A Legends, fundada em 2008, é já parceira de equipas como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Arsenal, além de participar ingualmente em competições como o Mundial de futebol, o Mundial de râguebi e a Ryder Cup."No dia em que o Dragão cumpre 20 anos, continuamos na vanguarda como um dos estádios mais bonitos da Europa e com melhor ambiente. Esta parceria com a Legends faz-nos olhar em frente, para o futuro, porque nos estamos a ligar a um grupo que se relaciona com os mais modernos estádios, como são o novo Santiago Bernabéu e o futuro Camp Nou, ou as mais importantes competições, como os Mundiais de futebol e de râguebi. Depois do relvado com a tecnologia mais moderna e que tem mostrado grande qualidade, continuamos a apostar na modernização", comentou Jorge Nuno Pinto da Costa, aos meios do clube.De recordar que, na apresentação do Relatório e Contas de 2022/23, Fernando Gomes tinha comentado o acordo iminente com a empresa, à altura ainda não identificada, respondendo desta forma à desconfiança que tinha percebido nas redes sociais sobre este acordo.