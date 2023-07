FC Porto vai recorrer do castigo a Sérgio Conceição a pensar na Supertaça

O FC Porto vai recorrer do castigo de 30 dias de suspensão e multa de 10.200 euros que o Conselho de Disciplina aplicou ao seu técnico, esta quarta-feira, no seguimento do processo disciplinar aberto na sequência da receção do FC Porto ao Casa Pia , para a 1.ª Liga, na última época.O objetivo é naturalmente libertar o treinador, em primeiro lugar, para o arranque oficial da temporada dos dragões, que no caso passa pela decisão da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Benfica, no dia 9 de agosto, no Estádio Municipal de Aveiro.A instância à qual os dragões terão de decorrer, tendo em conta o contexto disciplinar do caso, será a do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), muito provavelmente juntando uma providência cautelar ao processo principal na tentativa de precaver uma suspensão da punição até que a decisão final seja tomada.