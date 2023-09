FC Porto volta ao ataque: «Futebol português é pródigo em acontecimentos bizarros»

Um "acontecimento bizarro": é assim que o FC Porto apelida o que sucedeu ontem no jogo com o Arouca (1-1) . Em causa está o facto de o árbitro Miguel Nogueira ter revertido a sua decisão de assinalar penálti sobre Taremi nos descontos da partida, numa altura em que os dragões perdiam por 1-0, sem acesso às imagens do lance em questão e baseando-se na informação que lhe foi dada pelo VAR, tema que não passou ao lado do 'Dragões Diário' desta segunda-feira."O futebol português é pródigo em acontecimentos bizarros e ontem houve mais um no Estádio do Dragão: um penálti assinalado pelo árbitro de campo foi revertido na sequência de uma chamada telefónica do videoárbitro, sem terem sido visionadas quaisquer imagens – ou seja, o penálti foi marcado com base no que Miguel Nogueira viu e revertido com base no que não viu. Uma vez que isso constitui uma violação grave das regras de jogo com potencial impacto no resultado, o FC Porto apresentou um protesto com o propósito de anular o encontro ", pode ler-se na newsletter dos azuis e brancos.