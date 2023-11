Fernando Madureira e o ataque à casa de André Villas-Boas: «É caso de polícia»

Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, comentou, esta segunda-feira, os ataques recentes à casa de André Villas-Boas , sobretudo o último, no qual o zelador foi agredido, roubado e teve de receber tratamento hospitalar.O chefe da maior claque do FC Porto referiu que esse é um caso de polícia e fez um apelo às autoridades para que se encontrem rapidamente os culpados. "Este último ataque, as pichagens, posso admitir que tem algo que com algum adepto mais fanático. Esta última coisa que aconteceu de roubarem o senhor e agredirem-no é caso de polícia. Espero que as autoridades resolvam rapidamente e que a comunicação social ponha cá fora os culpados, porque aí muita gente vai corar de vergonha", atirou, em declarações à CMTV.