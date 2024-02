O ' Correio da Manhã ' avança esta segunda-feira que Fernando Madureira, chefe da claque Super Dragões, preparou ao pormenor o ataque à assembleia geral (AG) do FC Porto, a 13 de novembro - em que dezenas de sócios foram intimidados ou agredidos por serem apoiantes André Villas-Boas contra Pinto da Costa. ‘Macaco’, como é conhecido, não descurou nenhum pormenor para garantir o clima de terror.Recorde-se que os trabalhos de instrução da Operação Pretoriano são retomados esta manhã, pelas 10 horas, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, sendo que Fernando Saul e Fernando Madureira serão ouvidos pelo juiz Pedro Miguel Vieira, depois dos atrasos verificados no último sábado, por força das perícias a quatro dos 12 telemóveis apreendidos - siga tudo aqui . Recorde-se que Macaco recusou dar o código de desbloqueio do seu aparelho.