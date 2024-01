Fernando Madureira detido pela PSP: claque teria planos para novos ataques durante a campanha

há 15 min 10:01

Buscas

As autoridades estão a realizar esta quarta-feira buscas na casa de vários elementos da claque do FC Porto. Em causa estarão dois processos relacionados com as agressões na Assembleia Geral do FC Porto, a 13 de novembro, e as ameaças ao candidato à presidência do clube, André Villas-Boas.