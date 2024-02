Nuno Valente e a Operação Pretoriano: «Não é bom para o FC Porto»

A par de Jorge Costa e Maniche, Nuno Valente também esteve este domingo na sede de campanha de André Villas-Boas no Porto , onde desejou "grande sucesso no futuro" ao candidato à presidência dos dragões."Estou aqui mais uma vez para apoiar esta candidatura do André, com quem tenho uma amizade de longa data, que é uma pessoa que admiro e respeito. Estou aqui como conhecedor das suas características e da sua maneira de ser, a apoiá-lo para que tenha um grande sucesso no futuro e que seja presidente do FC Porto", começou por referir."É um bom sinal, porque o importante neste momento é os sócios saberem as ideias do André e do presidente. Quem ganha com isto é o clube. Certamente que quando for a altura das eleições, as pessoas terão a consciência do que se passa e como se passa, podendo escolher a melhor opção. O André com as ideias que veio trazer com esta candidatura pode ser um forte candidato a presidente e espero que isso aconteça"."É sempre complicado, porque envolve o clube e uma claque que apoia o clube. O importante é que as coisas se resolvam, que a verdade venha ao de cima e que em termos de futuro o FC Porto não seja prejudicado. Enquanto se falam destas coisas, isso não é bom para o clube. Espero que seja tudo esclarecido"."Sim, desde essa altura que trabalhámos juntos. Após o fim da minha carreira, trabalhei no scouting do Everton e pedi muitas opiniões ao André, até estivemos uma semana em Itália juntos para perceber como ele trabalhava e para me tentar ajudar. Foi crescendo a amizade e estou aqui agora para retribuir o apoio que me deu e para o ajudar"."Não sou sócio, mas estou aqui para apoiá-lo. Gosto muito do FC Porto, onde fui feliz, e certamente ele é a pessoa certa para que o clube sofra uma mudança no futuro. Nos últimos anos, tem estado em muitas reuniões, porque é importante saber o que se passa no clube para se, num dia se tornar presidente, estar preparado para isso. Óbvio que o FC Porto precisa de algumas coisas e ele está preparado para isso"."Estou disponível. Sou uma pessoa do futebol e se puder ajudar o André, e ele sentir a necessidade que eu o ajude, óbvio que estarei disponível. É sempre do meu agrado regressar ao FC Porto, onde fui feliz e tenho muita admiração pelo clube e pelos sócios".