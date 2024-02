Jorge Costa: «Estou a apoiar André Villas-Boas para ter o meu FC Porto de volta»

Maniche junta-se a Jorge Costa e Nuno Valente na sede de campanha de Villas-Boas Maniche junta-se a Jorge Costa e Nuno Valente na sede de campanha de Villas-Boas

A carregar o vídeo ...

Jorge Costa marcou, este domingo, presença na sede de campanha de André Villas-Boas no Porto , onde voltou a frisar que o antigo treinador e atual candidato à presidência dos dragões "é o futuro" do clube."Estou aqui hoje pelos motivos que estive na apresentação da candidatura do André, pela amizade que tenho por ele e porque acredito que o André é o futuro do FC Porto", começou por dizer."A minha posição é clara desde o início e aproveito para relembrar que estou aqui a favor do FC Porto, portanto não estou contra ninguém. Estou a favor do FC Porto e a apoiar o André, para tentar ter o meu FC Porto de volta"."Tenho acompanhado com muito atenção. Não vou fazer muitos comentários, mas acredito na Justiça portuguesa e vamos esperar para ver"."O André trabalhou com o Bobby Robson e com o Mourinho, numa posição que estava muito mais próxima dos jogadores, o que fez com que houvesse uma ligação mais forte. Entretanto, como treinadores, eu no Olhanense e ele na Académica, fui substituí-lo na Académica e fomos tendo sempre uma ligação muito próximo e falando. Não somos os melhores amigos do mundo, mas temos ideias muito próximas"."Fui jogador de futebol, neste momento sou treinador de futebol e desde que me lembro o futebol faz parte da minha vida. Se acharem que eu sou útil ao futebol e revêm em mim capacidade para estar ligado ao futebol, isso é algo que eu gosto muito, porque acho que é a única coisa que sei fazer verdadeiramente na vida, estar ligado ao futebol"."Sem fugir à questão, vou-lhe responder da forma mais honesta. Nunca passei como capitão de equipa por uma situação de eleições. Não faço ideia do que se passará. É importante perceber, espero, que todos os candidatos querem o bem do FC Porto e da sua equipa de futebol"."Espero que não, porque estamos todos a tentar que as várias equipas do FC Porto passem completamente ao lado deste ato eleitoral, que não é mais do que uma manifestação de vontade dos sócios de mudança, ou não".