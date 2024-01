Jorge Costa responde a Madureira: «Traidor? Sou livre também de opinar e de estar aqui»

Jorge Costa está presente esta quarta-feira na Alfândega do Porto para apoiar André Villas-Boas na apresentação da candidatura à presidência do FC Porto "Não é surpresa, nunca foi segredo. Estou cá para ouvir o André, sendo que, como é evidente, acho que já sei o que nos vai comunicar. Não estou aqui de todo para fazer campanha, estou aqui para apoiar um amigo, alguém que tenho a certeza que é uma lufada de ar fresco", começou por referir o antigo capitão dos dragões."Muito se fala no atual presidente e em André Villas-Boas... Estou a favor do FC Porto. Muito ingrato e de pouca memória seria eu se estivesse contra alguém. Gostaria de ter um FC Porto diferente. Estou completamente a favor do FC Porto"."As pessoas são livres de opinarem. Se gosto ou não, isso é outra coisa. Sou livre também de opinar e de estar aqui. O que quero é que continuam a apoiar o FC Porto, como sempre fiz e farei. Não há uma única pessoa acima do FC Porto"."Treino uma equipa como sempre treinei desde que deixei a carreira de jogador. O meu atual clube sabe e sempre soube que o meu coração tem um dono. Estou só aqui para apoiar. Não vamos começar, não vale a pena… O apoio é real".