Carlos Abreu Amorim: «Venho para conhecer o programa e, só aí, decidirei se irei apoiar André Villas-Boas»



Carlos Abreu Amorim, deputado do PSD e conhecido adepto do FC Porto, marca presença na Alfândega do Porto por considerar que o clube "precisa de mudança".



"Tenho grande consideração pela figura pública de André Villas-Boas e julgo que o FC Porto precisa de um rejuvenescimento, precisa de mudança. Se há instituição séria e importante em Portugal que precisa de mudança, é exatamente o FC Porto. Venho ouvir o que André Villas-Boas tem para dizer, venho para conhecer o seu programa e a sua equipa, e só então decidirei se o irei apoiar ou não", começou por referir.



E acrescentou: "O aspeto financeiro é, neste momento, absolutamente indissociável do desportivo. Obviamente que alguém que fez parte deste clube como treinador com grande sucesso e que é um homem do futebol, obviamente que o aspeto desportivo tem que lá estar. A situação financeira do FC Porto é de uma aflição tremenda, é quase criminoso aquilo que a atual direção está a fazer de há uma década a esta parte. Estão a por em causa a continuidade de uma enorme instituição, de um clube que é mais do que um clube como é o FC Porto. É altura de mudança. No futebol, quem não ganha no campo perde em todo o lado, portanto a vertente desportiva é incontornável, mas a vertente financeira é uma aflição. O FC Porto está no meio de uma tempestade e tem que fazer tudo para se manter à tona, o que significa lutar com adversários que têm muito melhor situação financeira do que nós".