Maniche: «Para apoiar um candidato, não significa que sejamos inimigos dos outros»

Villas-Boas recebe Jorge Costa e Nuno Valente na sede de campanha: adeptos não deixam escapar campeões europeus

Maniche voltou este domingo a reforçar a sua confiança em André Villas-Boas, frisando que o projeto do candidato à presidência do FC Porto é "credível, transparente, futurista e rigoroso"."Vou citar uma frase de um grande senhor da nossa poesia, o Miguel Torga, na qual dizia que o único partido que nós temos é a nossa liberdade. O André é um amigo, há já muitos anos. Além disso estou aqui a apoiar um projeto que é credível, que é transparente, no qual me revejo, que é futurista, tem rigor e, acima de tudo, quer transportar os valores do FC Porto para ser um clube mais moderno, para catapultar os jovens que gostam e querem ser do FC Porto, revendo-se naquilo que André Villas-Boas tem em mente e obviamente vai colocar em prática se for eleito", referiu o antigo médio à margem de um evento na sede de campanha de Villas-Boas "Não pensei nisso. Como disse, estou aqui para reforçar o apoio que sempre manifestei. Não podemos esquecer aquilo que nós somos, acreditamos num projeto, seguimos os nossos princípios e os nossos valores e vamos atrás dos mesmos. Para apoiar um candidato, não significa que sejamos inimigos dos outros. Todos nós temos um partido e vamos muitas vezes pelo rosto do mesmo. Acima de tudo, há um acreditar num projeto, numa estrutura, nos nomes que André Villas-Boas tem conseguido catapultar e reforçar para o seu projeto. Revejo-me nas ideias que o André Villas-Boas tem para o futuro do FC Porto, nada mais que isso. Não significa que deixemos de reconhecer, ter gratidão e respeito pelo presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, que também a mim me deu muito"."É sempre de lamentar quando estas situações acontecem, porque mancham efetivamente o nome do FC Porto, da cidade do Porto e também do país, visto que Fernando Madureira é o rosto da nossa seleção, como nos lembramos através da Federação Portuguesa de Futebol e é o rosto dos Super Dragões, a claque com mais ênfase do FC Porto, mas até agora ainda está tudo aberto. Vamos ver o que se vai passar daqui para a frente e espero que se faça justiça, independentemente do que vier a acontecer"."Sim, sou sócio do FC Porto e posso votar, portanto obviamente que se no dia das eleições, que ainda não sabemos qual é, estiver em Portugal, irei votar"."Conheço o André desde que ele começou como observador do FC Porto, quando eu estava na equipa principal em 2002/03 e formámos uma amizade muito forte. Depois, coincidimos também no Chelsea, reforçamos a amizade, ele foi ao meu casamento, portanto é uma amizade de longa data, uma amizade pura e que é para durar. É nestes momentos que devemos mostrar essa amizade e acreditar naquilo que ele tem que coincide com os nossos valores e princípios"."Sempre que o FC Porto precisou dos meus serviços, eu estive ao serviço do FC Porto desde que terminei a minha carreira. Estive no Porto Canal, no ano passado, por isso sempre que o FC Porto queira os meus serviços, eu estarei disponível".