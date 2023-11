Miguel Sousa Tavares para Pinto da Costa: «Faça-nos a todos nós, portistas, e a si mesmo, um favor e saia. Agora»

Miguel Sousa Tavares aborda, na habitual crónica semanal que assina no nosso jornal, o sucedido na Assembleia Geral do FC Porto, que teve de ser suspensa e remarcada para 20 de novembro na sequência das agressões ocorridas "Agora, resta a Pinto da Costa, por mais que lhe custe, perceber os sinais do tempo e sair enquanto pode, ou transformar as eleições que aí vêm num caso de polícia e lançar o FC Porto numa guerra civil entre gente de bem e gente infrequentável. Faça-nos a todos nós, portistas, e a si mesmo, um favor: saia. Agora", refere.