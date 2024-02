Mourinho recorda Artur Jorge: «Portugal esqueceu que havia um histórico do nosso desporto...»

José Mourinho reagiu esta quinta-feira à morte de Artur Jorge , "um grande cavalheiro e um senhor de classe ímpar". Em declarações à RTP1, o treinador português, que está sem clube desde que deixou a Roma no mês passado, lembrou uma das figuras "mais marcantes do futebol português"."Obviamente que era esse grande cavalheiro, um senhor de uma classe ímpar. Classe essa que eu tenho o privilégio de poder dizer que se prende a toda a sua família. Sinto-me privilegiado pelos poucos contactos que tive. A história do futebol português é a história dos treinadores em Portugal, e é seguramente o primeiro treinador em Portugal a ser culto, a interessar-se por cultura, por livros, por estudos. E depois é a história. A história que se faz ou que não se faz", começou por dizer."Claro que foi uma referência. Dizer que foi o primeiro grande treinador português é ser um bocadinho desrespeitoso com outros treinadores de gerações anteriores, que seguramente tiveram menos oportunidades. A evolução do mundo faz com que diferentes gerações tenham diferentes oportunidades, mas eu recordo claramente de ser aluno universitário e de ter muito presente o senhor Artur Jorge. Evoluir no treino, ter conhecimento que na altura era muito difícil de chegar, enquanto hoje chega a toda a hora. Neste momento em que seguramente vão chegar mil homenagens - e todas elas justas -, sinto um bocadinho de tristeza porque sinto que nos últimos anos Portugal esqueceu que havia um histórico do nosso desporto e que se calhar poderíamos ter feito alguma coisa para o recordar. Mais, mais e mais. Falo por mim, terei sempre o mister como uma referência de grande respeito. Um homem de grande classe, um ótimo jogador, mas um treinador de elite, dos mais marcantes da história do futebol português. É assim que quero recordar o mister"."Conheci o mister no meu início, ainda antes de ser treinador principal. Estivemos algumas horas juntos em sua casa, no Algarve, conversámos sobre experiências... Ele era o mister Artur Jorge, eu iniciava na altura. Fomos mantendo contacto, ainda que as nossas vidas no futebol sejam vidas que nos dão pouquíssimo tempo. Depois mantive contacto com a sua mulher, com os seus filhos. Obviamente nesse período mau, que nos tirou o mister. Agradecer agradecer acho que nunca o fiz, mas acho que nunca o senti. Acho que são situações geracionais. Aquilo que o mister fez com o FC Porto é igual ao que eu fiz com o FC Porto. Depois o mister foi o primeiro a conseguir ganhar fora de Portugal, depois saí eu. Estou fora de Portugal há 20 anos, são carreiras diferentes em gerações diferentes. Eu olho para o mister e a primeira coisa que me vem à cabeça relativamente à sua carreira e capacidade é história. Quem foi campeão europeu em Portugal? Ele foi. É histórico".