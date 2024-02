Nuno Lobo aconselha André Villas-Boas: «Não deixe de rezar, reze muito...»

Numa nota enviada às redações na madrugada desta sexta-feira, Nuno Lobo voltou a dirigir-se quase exclusivamente a André Villas-Boas. "Ontem aconselhámos a Bíblia de forma a evangelizar as suas ideias, hoje Aristóteles, mas não deixe de rezar, reze muito...", escreveu.Nuno Lobo, de resto, ainda ironizou com o ato de vandalismo praticado na sede de candidatura de Villas-Boas : "Cortaram o fio da internet... vejam lá se encaixaram bem o fio."Na mesma nota, ainda deixou farpas a Angelino Ferreira, proposto por André Villas-Boas para a presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar, e a Pereira da Costa, o homem escolhido para CFO da mesma lista. E sobre o concorrente direto à presidência do FC Porto, rematou: "Este homem é um verdadeiro Ghostbuster (caça-fantasmas)."Leia agora a nota de Nuno Lobo na íntegra."Aristóteles defendia que 'fazendo é que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer'.Pasmados com o ambiente 'tranquilo' que a AVB está a levar para a campanha. Para quem não queria perturbar as competições, tem sido assertivo: Escolhe um ex-elemento da SAD que pouco se importou em pagar aos colaboradores e queria um Porche!Recorda 'o galinheiro'? Pensei que era um covil...estava a pensar no Estádio da Luz!Vandalismo na sede de campanha? Cortaram fio da internet... vejam lá, se encaixaram bem o fio.CFO?? que afinal é um craque de processos contra o FC Porto. Excelente para o futuro do clube.Funcionários obrigados a estar presentes no Coliseu? Este homem é um verdadeiro Ghostbuster.Comentador pseudo portista na estação (CMTAVB) preferida dos anti-porto, que esteve na sua candidatura a falar do que não sabe.Pelos vistos, mandou prender o líder da claque! Isto está a tornar-se um CSI à portuguesa, produzido por um tal Vasconcelos que nunca promoveu nada com jeito no cinema. O que nos irá acontecer, mais?Os associados têm de responder nas urnas a estes devaneios. Não pode acontecer, mais.Hoje, decidimos que a nossa candidatura reserva o direito de não prestar declarações a órgãos de comunicação social que deliberadamente são parciais e/ou prejudiquem a imagem do FC Porto. Um conselho ao sr. André, 'a primeira qualidade do estilo é a clareza'.Ontem aconselhamos a Bíblia de forma a evangelizar as suas ideias, hoje Aristóteles, mas não deixe de rezar, reze muito....Um case study acadêmico: quando fala, mete as mãos pelos pés, quando falam por si...é um poeta."