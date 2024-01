Nuno Lobo considera que Villas-Boas vai a votos para "desunir" o FC Porto

Nuno Lobo, candidato há muito assumido às eleições do FC Porto, enviou uma nota de imprensa às redações com uma análise à apresentação da candidatura por parte de André Villas-Boas , que teve lugar esta quarta-feira na Alfândega do Porto. O empresário vê com bons olhos o surgimento de mais uma lista para ir a votos em abril, mas duvida das intenções do ex-treinador e de quem o rodeia."Não nos apraz comentar o que se passou na apresentação do AVB e no aparato mediático, bem como as figuras públicas que apareceram mas que nem associadas do clube são. Ficamos satisfeitos com mais um candidato que pelo aparato... traz 'as armas todas', acompanhados com o mediatismo de 200 PSP, para combater a terrível 'doença que o FC Porto tem' - transformar a cidade e a região nos últimos 50 anos", pode ler-se na nota, prosseguindo: "Temos comentado a candidatura de AVB, com respeito, mais até pelas incongruências que demonstra. Não temos nada, nada contra ninguém que se apresenta às urnas, de forma livre e democrática. O amor não se vê com os olhos, mas com o coração. O AVB não está nessa e aposta é desunir através da comunicação de Lisboa."A finalizar, Nuno Lobo salienta que viu na apresentação da candidatura de André Villas-Boas vários elementos que, mais do que apoiantes, são críticos de Pinto da Costa. "O que senti como candidato é que na plateia estavam sentados(as) pessoas que se incompatibilizaram com o Presidente (questões pessoais). Somos uma candidatura livre e apostamos na informação e só queremos discutir o clube. Não temos as mesmas armas e os mesmos apoios, mas não desistimos e tempos memória", considera Nuno Lobo.