O momento em que Conceição se apercebe que Mateu Lahoz entrou no balneário do árbitro Anthony Taylor

“Foi um jogo cruel para nós.”



? Sérgio Conceição em declarações à DAZN, a nova casa da ELEVEN#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/9Td56Xl4wR — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) October 4, 2023

A dada altura da 'flash-interview' de Sérgio Conceição após o jogo com o Barcelona ( derrota por 1-0 ) houve um momento em que o treinador do FC Porto parou de falar por instantes. Como Record explicou , pouco depois, isso sucedeu porque o antigo árbitro Mateu Lahoz, que esteve no Dragão como comentador para uma rádio do seu país, entrou no balneário do juiz do encontro, Anthony Taylor, durante esse momento, protagonizando alguns abraços e gargalhadas, como se ouve no vídeo abaixo.