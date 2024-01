Operação Pretoriano: Fernando Madureira tinha 50 mil euros em casa

Segundo a CMTV, Fernando Madureira tinha 50 mil euros em notas no cofre que foi apreendido esta quarta-feira em sua casa. A PSP encontrou também na busca à residência do líder dos Super Dragões 100 bilhetes para jogos de futebol.Recorde-se que Fernando Madureira, líder dos Super Dragões,pela PSP, no Porto. A mulher de Madureira, Sandra, também foi detida no âmbito da Operação 'Pretoriano'.