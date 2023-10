Papa livra FC Porto de pagar multa de 2.550 euros aplicada após queixa de Rui Santos

O FC Porto foi amnistiado no âmbito do regime de perdão de penas decorrente da recente visita do Papa a Portugal. Assim, os dragões não terão de pagar a multa de 2.550 euros que lhe foi aplicada pela secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência da queixa apresentada pelo comentador Rui Santos.A SAD portista, recorde-se, foi sancionada na sequência da publicação, no Porto Canal, de uma fotografia do comentador desportivo e da sua companheira numa unidade comercial da propriedade desta na cidade do Porto.O FC Porto recorreu desta decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto que, segundo o acórdão publicado esta quarta-feira, tomou a seguinte decisão: "Considerar aplicável a Lei n.º 38-A/2023, de 2 de Agosto que estabelece o perdão de penas e amnistia de infracções, ao caso concreto e considerar amnistiada a infração em análise nos presentes autos."