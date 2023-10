Pinto da Costa: «Conselho de Arbitragem reconhece que arbitragem não está bem»

Pinto da Costa falou esta sexta-feira da reunião de urgência pedida pelo FC Porto ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na semana passada."Já fiz a reunião. Foi uma conversa positiva, na medida em que apresentamos as nossas ideias, as nossas queixas e tivemos uma boa recetividade por parte do Conselho de Arbitragem. As pessoas do CA estão extremamente interessadas que a arbitragem melhor, reconhecem que não está bem e são de uma seriedade intocável", referiu o presidente do FC Porto à margem da apresentação das contas 2022/23