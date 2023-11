Pinto da Costa e o aniversário do Dragão: «Que nos próximos 20 anos vençamos o mesmo. Já não peço mais»

Pinto da Costa assinalou esta quinta-feira, ao Porto Canal, os 20 anos do Estádio do Dragão , frisando o orgulho que sente pelo facto do recinto ter sido inaugurado durante o seu mandato."Foram 20 anos com muitos sucessos neste estádio. Há 20 anos realmente conseguimos inaugurá-lo depois de uma luta tremenda contra o então presidente da Câmara, que queria inviabilizar esta obra, que só se conseguiu por intervenção do Doutor Jorge Sampaio, que vendo os prejuízos que isto poderia trazer até para o Euro'2024, pôs-se em ação para impedir que esse boicote fosse para a frente. Foi uma noite fantástica, estava uma noite de vento incrível, e ficou marcada também porque foi há 20 anos que Messi se estreou na equipa principal do Barcelona. Foi a nossa primeira vitória aqui no estádio, o Derlei ficou como o primeiro marcador de golos neste estádio, foi ele que marcou o penálti. A partir daí, há aqui momentos históricos que nunca vamos esquecer. Em 20 anos ganhámos aqui muitos campeonatos, vencemos aqui a Champions, e é um prazer enorme rever alguns dos jogadores desse tempo e desse dia que puderam estar aqui, salientando o Derlei, que foi o marcador do primeiro golo e veio propositadamente do Brasil para estar connosco e com os colegas nesta confraternização. Isso demonstra o que era aquela equipa, o que era o FC Porto para eles, e não podemos esquecê-los. Temos de mostrar o que eles representam para o FC Porto. O que espero 20 anos depois é que nos próximos 20 anos vençamos o mesmo. Já não peço mais. É uma obra que o arquiteto Manuel Salgado fez com todo o carinho, não há ninguém que não considere o estádio uma obra de prima e eu sinto muito orgulho nisso. Foi numa presidência minha que ele se inaugurou, que se iniciaram todos os trabalhos. Que este dia seja marcado por todos como uma recordação mas, sobretudo, como uma obrigação de continuar a lutar pelos êxitos. Espero, estou confiante e é a ambição de todos que, no próximo dia 13 de dezembro, possamos garantir a qualificação para os 'oitavos' da Champions. Desde já apelo a todos para que estejam presentes a apoiar a equipa contra o Shakhtar, será muito importante para nós e para o futebol português", começou por referir."Lembro-me perfeitamente. Houve uma proposta para colocarem o meu nome e eu fui contra, continuo a pensar que agi bem. Não gosto de ver pessoas em exercício nos seus lugares a permitirem que o seu nome seja colocado em coisas importantes como é este estádio. Acho que o dragão, que registamos como sendo o símbolo do FC Porto, até porque está no alto do nosso emblema e no escudo da cidade... Muitas pessoas diziam que se ia continuar a dizer que era o Estádio das Antas, mas eu tinha a certeza que não seria assim. E hoje já ninguém diz. Quando dizem 'vou ao Dragão', toda a gente sabe que é o estádio".