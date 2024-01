Pinto da Costa: «No acidente de automóvel, foi um benfiquista que me abalroou por trás»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pinto da Costa garantiu que vai estar presente na casa do FC Porto das Caldas da Rainha, em fevereiro. O presidente lembrou que sempre que pode, está junto dos portistas pelo país fora, recordando que só não marcou presença na inauguação da casa de Santo André, devido ao acidente de que foi vítima "Sempre que posso, estou presente. Estarei nas Caldas, a data já está na minha agenda, por isso fiquei surpreendido de não terem dado como fixo, mas já tenho na minha agenda. Infelizmente, na última em que iria estar presente, em Santo André, na véspera tive um acidente de automóvel, um benfiquista abalroou-me por trás (risos na sala), é verdade… fracturou-me o nariz, deu cabo do meu carro e eu não pude estar presente, com imensa, imensa pena, mas sei que tudo se passou bem e foi mais um dia de glória para o FC Porto", vincou o líder dos dragões, num momento bem humorado.