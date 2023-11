Pinto da Costa sobre Varandas: «Fico muito contente por ver que está muito interessado na minha saída»

Em entrevista à SIC e SIC Notícias, Pinto da Costa fechou com uma 'bicada' a Frederico Varandas, ainda que inicialmente até tenha garantido que, "de há algum tempo" para cá, tenha "o princípio de não falar dos rivais." Em causa estavam as declarações do líder sportinguista, que recentemente visou o seu homólogo do FC Porto "Fiquei muito contente por ver que um presidente de um clube rival está muito interessado na minha saída. Fiquei muito contente, como fico quando vejo diariamente uma estação concorrente da sua, tem lá quatro sujeitos para dizer mal de mim. É sinal que querem que eu saia. E quando um presidente de um clube como Sporting aproveita oportunidades para ser contra mim e ver se me tira daqui, eu fico contente, é uma medalha para mim. Agora a vida é deles. Têm a sua maneira de falar. Não há relação com eles…", começou por dizer."Respeito toda a gente que me respeita. Para falar com essas pessoas, se houver ofensas, há um sítio para conversar: os tribunais. Comentar o que os outros dizem não me diz respeito. Tenho de me preocupar com o FC Porto e em encher o museu de troféus, não é de extratos bancários. Não vão duas mil pessoas ao museu ver como está o saldo. A coisa como está nos últimos seis anos, ganhámos três campeonatos e os outros dois ganharam os outros três."