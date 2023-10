Protesto do FC Porto relativo ao jogo com o Arouca foi julgado improcedente

Num acórdão datado de 19 de outubro último, mas divulgado esta terça-feira, o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol julgou "improcedente" o protesto feito pelo FC Porto , tendo em conta o jogo com o Arouca, no Dragão, referente à 4.ª jornada da Liga Betclic."Pelo exposto, decide-se julgar o protesto improcedente e, consequentemente, determina-se a não anulação do jogo e a sua não repetição", pode ler-se no documento que conta com um voto vencido.Em causa está um penálti assinalado, em campo, por Miguel Nogueira, o mesmo árbitro que, pouco depois, reverteu a decisão sem ver as imagens e apenas por indicação do VAR Rui Oliveira, através de telefone