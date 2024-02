PSP instaura inquérito sobre a forma como foram feitas as buscas à casa de Madureira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A PSP instaurou um inquérito disciplinar para apurar a forma como foram feitas as buscas na casa de Fernando Madureira, em Gaia, no âmbito da 'Operação Pretoriano', que resultaram na detenção do líder dos Super Dragões e da mulher, além de mais 10 pessoas. A notícia foi avançada pelo 'Jornal de Notícias'.





Recorde-se que uma das filhas do casal contou à TVI/CNN Portugal que a polícia entrou pela casa dentro, por volta das 6h30 da manhã, e revirou tudo. "Fomos tratadas de uma forma agressiva por parte dos agentes, que eram vários. Fomos revistadas, até uma criança de 13 anos. Fomos obrigadas a despir-nos e a sermos completamente revistadas dentro da nossa própria casa", contou.Recorde-se que Madureira acabou por ficar em prisão preventiva no âmbito deste processo e que a mulher, Sandra, ficou com a obrigação de seàs autoridades.