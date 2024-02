Recurso de Francisco J. Marques julgado improcedente e processo de inquérito a envolver o FC Porto B arquivado

O recurso apresentado por Franscisco J. Marques sobre um castigo que lhe foi aplicado pelo Conselho de Disciplina, que o puniu com 50 dias de suspensão e multa de 8.160 euros foi "julgado improcedente" pelo pleno do mesmo órgão disciplinar.Em causa, neste processo disciplinar, estavam "declarações proferidas na comunicação social" que motivaram uma participação do Conselho de Arbitragem. Tudo indica que as declarações em causa estiveram relacionadas com o clássico entre FC Porto e Sporting, nas quais o diretor portista se queixou de um eventual cartão vermelho poupado a Gyökeres No mesmo comunicado, o Conselho de Disciplina informa ter arquivado o processo de inquérito aberto ao Santa Clara-FC Porto B, de 17 de dezembro de 2023.