O aniversário de Pinto da Costa, um Chaves que faz desconfiar e o mercado: tudo o que foi por Sérgio Conceição

Equilíbrio do campeonato

Equilíbrio do campeonato é sinal de que a prova está nivelada por cima ou por baixo?



"É uma questão que, depois do jogo com o Leixões, fiquei a tentar perceber. Olhando para os anos passados, tivemos em diferentes momentos equipas vencedoras. O FC Porto nos anos 80/90, no tempo do Benfica e do Simões, Coluna, Eusébio, dos Cinco Violinos do Sporting, que faziam parte da Seleção Nacional, estavam muitos anos os mesmos jogadores a lutarem por títulos. Sou de uma equipa do FC Porto onde a base era toda da formação. Hoje em dia, os jogadores bons, os menos bons, os mais ou menos, é muito mais fácil. É muito mais fácil um jogador de Rio Ave, Famalicão ou Arouca estar no FC Porto do que antigamente. É muito difícil guardar os melhores durante três ou quatro anos. Se conseguíssemos, estaríamos a ombrear com os grandes tubarões da Europa. Assim é muito mais difícil. Hoje em dia um miúdo chegar à primeira equipa é fácil. Eu andei três anos emprestado na 2.ª divisão, e disseram-me que só vinha fazer pré-época. Depois... Há muito equilíbrio. Hoje em dia está muito nivelado, a maior parte do nosso plantel e das nossas aquisições, dois ou três do Santa Clara, Famalicão, Taremi do Rio Ave... Já estão a pensar 'ui, que conferência de luxo'. O meu pensamento é algo que já partilhei com os jogadores e estou a partilhar convosco. E isto faz com que as equipas consigam equilibrar os jogos. Jogando contra um V. Guimarães, um Rio Ave, que não lutam pelo mesmo objetivo que nós... Se eu não conhecesse o campeonato, trocava as camisolas e não via grande diferença. Há dois ou três que se nota a diferença, claro. Há qualidade, as equipas técnicas estão muito mais bem preparadas, todas. Trabalham bem. E depois há isto que acabei de dizer em tom de desabafo. Lembro-me que, há uns anos, existia o senhor Manuel Barbosa como empresário. Hoje em dia, um jogador tem cinco. O principal, o que trabalha a imagem, a comunicação... Não tenho nada contra isso, até porque joguei fora durante muitos anos e muitas vezes o meu empresário não me via durante anos. Acho que empresários fazem bem ao futebol para aquilo que é o bem do jogador, encontram soluções. Mas que também traz coisas negativas traz. É muito difícil eu, treinador, controlar ou bloquear determinadas situações dentro do Olival. As pessoas falam com muita gente. As pessoas que trabalham, os jogadores, os diferentes departamentos. É o que acontece hoje. Vamos juntar também isto ao que disse há bocado e tudo isto faz com que o futebol seja diferente".