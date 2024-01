Sérgio Conceição deixa mensagem de apoio a Eriksson: «Mais uma batalha para quem já ganhou tantas!»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

View this post on Instagram A post shared by Sérgio Conceição (@sergioconceicaoofficial)

Sérgio Conceição deixou esta quinta-feira uma mensagem de apoio a Sven-Göran Eriksson, antigo treinador do Benfica que revelou que"Mais uma batalha para quem já ganhou tantas. Um enorme abraço, mister", escreveu o treinador do FC Porto no Instagram.Recorde-se que Eriksson treinou Sérgio Conceição quando o português representava a Lazio entre 1998 e 2000.