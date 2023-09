Sérgio Conceição e a arbitragem: «Custa mais compreender os erros cometidos pelo VAR...»

Depois de cumprir uma suspensão de 23 dias, Sérgio Conceição regressa amanhã ao banco do FC Porto para orientar a equipa frente ao E. Amadora (19h15). Esta sexta-feira, em conferência de imprensa , o treinador abordou as polémicas sobre arbitragem que marcaram o futebol português na sua 'ausência'."Tenho de ter muito cuidado a falar de arbitragem. Vou dar um exemplo: houve uma antevisão a um jogo, em que me falaram de um possível anti-jogo, o Lito Vidigal era o treinador do Marítimo. Não é que nesse jogo houve 10 minutos de compensação? Eu tive um processo porque antes do jogo falei em 10 minutos. Acho importante toda a gente contribuir para o trabalho do árbitro, que é difícil. Custa mais compreender os erros cometidos pelo VAR, está confortavelmente tranquilo para tomar boas decisões e elas não têm existido. Mas é uma fase que espero que passe, não é uma boa imagem para o futebol português", atirou.Conceição foi igualmente questionado sobre o tempo de descontos ser maior do que na época passada e no que tal aporta ao jogo. "A compensação é dada em relação ao que são as incidências do próprio jogo, por exemplo situações de VAR, entrada da equipa médica, substituições, etc. Acho que é justo, é o que toda a gente andava a pedir. Porque o tempo útil de jogo da nossa liga era dos mais baixos da Europa. Nós, FC Porto, temos tido como média de tempo de jogo cento e tal minutos, mas como equipa somos a que tem pior tempo útil. O que queremos é um ritmo alto, intensidade e é dificil. Se há 10 pou 20 minutos da compensação é preciso perceber quantos é que são jogados. Isto faz parte da nossa cultura, faz parte do que é o querer ganhar e cabe ao árbitro decidir se tem de se jogar mais algum minuto da compensação ou não. Nós, FC Porto, queremos acelerar o jogo, que decorra de forma natural e normal. Cabe a cada um de nós perceber o que está a acontecer."