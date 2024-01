Sérgio Conceição e o desabafo que fez no Instagram: «As redes sociais não são chamadas para aqui agora»

Sérgio Conceição foi este sábado questionado sobre a mensagem enigmática que publicou esta semana nas stories do Instagram."As redes sociais não são chamadas para aqui agora. Em relação à estabilidade da equipa, sempre disse que nós procuramos exatamente isso. Os dados dos últimos jogos são bons, mas se não continuarmos voltamos a entrar nesse tema. Essa consistência tem a ver com os resultados, os resultados associados a boas exibições, e é isso que queremos fazer. O espírito é fantástico, o grupo está muito unido, conhecem-se cada vez melhor uns aos outros. Isso deixa-me satisfeito. A outra situação não vou comentar aqui, o mais importante é o Farense", disse na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Farense."Há dias em que precisamos muito de fechar os olhos, respirar fundo e reunir todas as forças para recomeçar", publicou o técnico do FC Porto, nas stories do Instagram, republicando uma imagem da conta 'Às nove', podia ler-se na storie do Instagram.