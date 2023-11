Sérgio Conceição e os desacatos à porta da moradia de Villas-Boas: «Repudio qualquer tipo de violência»

Sérgio Conceição reagiu esta quinta-feira, em conferência de imprensa, aos incidentes que tiveram lugar na madrugada de ontem à porta da casa de André Villas-Boas, que terminaram com o segurança do condomínio agredido por vários indivíduos e roubado posteriormente "Olhamos para aquilo que se passa à nossa volta, eu como empregado do FC Porto tenho que me focar na equipa. O meu papel é ser treinador, tenho de preparar a equipa da melhor forma, olhando para estes acontecimentos que fazem parte ou que estão a fazer parte deste ambiente e do clube, e que me deixam absolutamente triste. Obviamente que repudio qualquer tipo de violência e o que vi na AG, como sócio há 27 anos, deixa-me triste e é condenável. A partir daí, não comento mais. O meu foco é no jogo de amanhã", disse o técnico do FC Porto, na antevisão ao embate de amanhã frente ao Montalegre, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.