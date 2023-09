Sérgio Conceição esclarece situação de Pepe

Sérgio Conceição esclareceu esta quinta-feira, em antevisão ao clássico de amanhã frente ao Benfica no Estádio da Luz (20h15), a situação dos jogadores lesionados no FC Porto, dando especial destaque a Pepe e referindo que o central português "está em dúvida até à hora do jogo"."A exigência aqui começa no presidente, que é exigente com ele e com os outros, acabando no tratador de relva. Toda a gente aqui é importante e toda a gente percebe que há uma exigência grande e muita vontade de fazer as coisas como devem ser feitas. O departamento médico faz parte e tem, ao longo destes anos, feito um bom trabalho. Nunca é fácil, numa época desportiva com tantas situações em que precisamos das recuperações físicas... Aqui não há caso nenhum. Houve um jogador que ficou de fora e eu manifestei-me daquela forma. No dia de jogo, a pressão desse mesmo jogo é grande e quando temos um atleta, da importância do Pepe, dentro e fora do campo... Foi tudo clarificado. O Pepe está em dúvida, vai ser até à hora do jogo. Se estivesse apto estava, se não estivesse também o diria. Neste momento é uma dúvida"."O Namaso está melhor e já treinou com a equipa, é o único dos que estavam lesionados que está apto. Os outros, existe a dúvida do Pepe, e de resto continuam todos fora. O Marcano, tive oportunidade de falar com ele antes e depois da operação. Está positivo, tendo em conta que o Marcano tem um feitio especial, é um rapaz introvertido, não é muito de expandir os seus sentimentos. Mas vi-o positivo, até porque é um super-atleta e tenho a plena convicção de que vai recuperar e jogar mais uns anos".