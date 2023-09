Sérgio Conceição: «Não vou tirar qualquer nota só porque o Salzburgo ganhou na Luz»

Sérgio Conceição fez esta quinta-feira a antevisão ao clássico com o Benfica , jogo grande da 7.ª jornada agendado para amanhã (20H15, no Estádio da Luz)."O nosso trabalho é exatamente preparar da melhor forma o jogo. Nesse jogo da Supertaça houve duas partes distintas, por mérito do adversário e demérito nosso. Temos de estar preparados para essas duas situações. Faz parte do nosso trabalho. Acho que o Benfica não é só uma equipa boa a ligar o jogo na dinâmica que tem com bola, mas sim também quando joga de forma mais direta e utiliza muito bem os avançados que tem. Temos de estar preparados para os dois momentos, e houve outros que também preparámos. Cabe-nos meter em campo essa estratégia, não nos podemos esquecer que há uma bola e é preciso correr de forma organizada com intensidade e agressividade, algo que faz parte da nossa base. O melhor resultado é a vitória. Estatística? Há seis anos que digo que isso me diz muito pouco. Há um jogo para disputar amanhã, um clássico, um jogo que espero que seja competitivo e que espero que sejamos nós a ganhar"."Olhei para esse jogo porque gosto de futebol e faz parte da preparação do jogo de amanhã. As equipas são diferentes, os momentos são diferentes, a prova também. Não vou tirar nenhuma nota só porque o Salzburgo ganhou na Luz. Olho para o jogo e vejo alguns comportamentos do nosso adversário de amanhã que são importantes para trabalharmos. O Benfica entretanto também ficou em inferioridade numérica, assim como no jogo com o Boavista, e também olhámos para esse".