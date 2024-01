Sérgio Conceição: «Presidente recusou proposta de empréstimo por David Carmo»

Na antevisão ao duelo de amanhã (20h45) frente ao Boavista, Sérgio Conceição revelou que o FC Porto recusou uma proposta por David Carmo "São processos normais e naturais. Falo nisto semana após semana. Uma coisa é termos capacidade financeira para ir buscar jogadores dos quais não há dúvida sobre o momento deles. Jogar de três em três dias? O empatar é uma derrota. O Alan Varela tem 22 anos, o Nico também fez ontem 22... O Fran Navarro, apesar de ter mais um ou outro ano que estes, veio do Gil Vicente. Veron veio da América do Sul, David Carmo veio do Sp. Braga e está num processo de evolução, não está 'morto'. Agora passou a vítima. Não é vítima nenhuma, está a passar um mau momento dentro dos parâmetros que acho que tem de passar aqui. Está a competir num contexto diferente mas está cá. Aliás, até posso confidenciar que ele está cá e o presidente me disse que recusou uma proposta de empréstimo por ele. E depois cabe-me a mim, sou pago para isso há sete anos e as coisas até me têm corrido mais ou menos bem, tenho justificado. Tenho feito as minhas asneiras? Sem dúvida, mas acontece a toda a gente no mundo. O Brahimi saiu a custo zero, o Marega saiu a custo zero, o Herrera, o Uribe, e jogaram sempre até ao último minuto. Dedicação, capacidade de trabalho. Tínhamos de tirar rendimento desportivo desses atletas. Se é alto, branco, magro, azul. Se for azul até agradeço... Mas se faço asneiras, se em vez de meter A meto C, no final sou o maior crítico de mim próprio, faço a minha autoanálise que por vezes não é fácil. Massacro-me muito a mim próprio, não quero errar, quero ser perfeito e o melhor profissional do mundo, mas por vezes não dá. Sofro muito com isso, quero ganhar sempre. Acredito que todos sejam assim, mas eu vivo de uma forma muito intenso. Os outros também não gostam de perder, claro, mas há uns que depois de um jogo vão jantar. Eu não. Para comer é difícil, para dormir também, mas faz parte. Quando era miúdo levantava-me para ver que nota me tinham dado nos jornais. Os meus amigos e quem me conhece sabem que sou assim. É isto", referiu o treinador português.