Villas-Boas aplaude AG do FC Porto: «Que seja um marco de viragem e referência para um futuro melhor»

André Villas-Boas recorreu esta quinta-feira às redes sociais para, numa curta mensagem, congratular o FC Porto pela Assembleia Geral Ordinária de ontem à noite que, ao contrário do que aconteceu há cerca de duas semanas, decorreu com relativa tranquilidade."Parabéns ao FC Porto e aos seus associados pela excelente organização e participação na Assembleia Geral Ordinária de ontem. Uma Assembleia Geral marcada pela democracia, livre expressão e união em torno do FC Porto. Que seja um marco de viragem e referência para um futuro melhor", escreveu o antigo treinador dos dragões, que já assumiu a intenção de se candidatar à presidência do clube.Refira-se que Villas-Boas foi um dos intervenientes na AG de ontem, onde, durante o seu discurso - que poderá ouvir aqui na íntegra -, referiu que o clube está "profundamente afundado em dívidas". Recorde-se igualmente que as contas dos azuis e brancos foram aprovadas, com 53% dos votos a favor.