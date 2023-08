Vítor Baía antecipa sorteio da Champions: «Não temos medo de nada nem de ninguém»

Vítor Baía antecipou o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões desta quinta-feira, à entrada do Fórum Grimaldi, no Mónaco. O administrador da SAD do FC Porto deu conta da confiança que os dragões encaram mais uma participação na prova."Há uma coisa que eu sei: não temos medo de ninguém. Somos uma equipa extremamente competitiva com um ADN muito específico, com muita experiencia na Champions, que tem determinadas especificidades. Não temos medo de nada nem de ninguém", referiu, à FC Porto TV.