Benfica, FC Porto e Sp. Braga conhecem adversários na Champions: siga o sorteio em direto

há 1 horas 15:40

Entrega de prémios da UEFA

Além do sorteio, a cerimónia desta tarde inclui ainda a entrega dos habituais prémios anuais da UEFA – os jogadores nomeados são Kevin de Bruyne, Erling Haaland e Lionel Messi e os treinadores são Pep Guardiola, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. Mas haverá também troféus no setor feminino: Aitana Bonmatí, Olga Carmona e Sam Kerr estão na luta entre as futebolistas; Jonatan Giráldez, Jorge Vilda e Sarina Wiegman são os técnicos candidatos.