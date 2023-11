Vítor Baía sobre os 20 anos do Estádio do Dragão: «Quando se começa a história a ser campeão da Europa...»

À imagem do que fez Pinto da Costa , Vítor Baía, vice-presidente e administrador do FC Porto, falou esta quinta-feira ao Porto Canal sobre o 20.º aniversário do Estádio do Dragão, sublinhando os "momentos extraordinários" que se têm vivido naquele palco e lembrando algumas memórias que guarda dos tempos de jogador."É um momento de festa porque, neste estádio, têm-se vivido momento extraordinários de uma história linda e repleta de grandes êxitos. É isso que estamos a fazer hoje, a relembrar tudo o que foi feito de muito bom ao longo destes 20 anos. Que os próximos também sejam repletos de sucesso", começou por referir."Todas aquelas que nos levaram a vitórias coletivas, esse é que é o nosso objetivo, o nosso ADN, o de continuar a dar alegrias aos adeptos. Carregámos o símbolo de forma digna, com vitórias muito importantes. Foi aqui que iniciámos o trajeto para sermos campeões da Europa no modelo atual e, a partir daí, quando se começa a história de um estádio a ser-se campeão da Europa, o ADN está lá, o espírito de vitória. Muitos títulos conquistados, muitos jogadores de grande qualidade a passarem por aqui, muitos espetáculos de grande nível. É uma história repleta de bons exemplos"."Um jogo que dava acesso a uma final da Taça de Portugal [frente ao Sporting, em 2006], decidido nos penáltis, com grande stress, a ansiedade do momento, estádio repleto, todas as condicionantes relativamente ao meu colega que estava do outro lado [Ricardo]. Esse jogo não podia falhar e acabámos por passar à final".