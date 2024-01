Vinicius Mingotti reforça o Moreirense

View this post on Instagram A post shared by Moreirense Futebol Clube (@moreirensefutebolclube)

O Moreirense oficializou, esta quinta-feira, o acordo com o Athletico Paranaense para a contratação do avançado Vinicius Mingotti. O ponta-de-lança, que na época passada representou o Bahia e o Operário Ferroviário, assinou um contrato válido por três temporadas e meia. Confirma-se, assim, a notícia avançada em primeira mão por Record. Integrado no plantel desde o passado fim-de-semana, Vinicius Mingotti chega a Moreira de Cónegos com a tarefa de substituir André Luís, que já está na China para assinar contrato com o Shangai Shenhua.Natural de São Paulo, Vinicius Mingotti, de 23 anos, vai ter a primeira experiência no futebol português.No currículo conta com uma Copa Sudamericana, em 2021, precisamente pelo Athletico Paranaense, além de um campeonato da Série C, com o Mirassol.