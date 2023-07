Treinador do Rio Ave diz que os reforços para a época "estão dentro" do plantel

O treinador do Rio Ave, da Liga Betclic, considerou este sábado que os reforços do seu plantel para a nova época "estão dentro" do grupo, mostrando confiança na prestação da equipa.

"Os nossos reforços já estão cá dentro. Tenho jogadores de qualidade, que se conhecem bem e têm crescido. Acredito neles e na capacidade que têm", disse Luís Freire, no final do jogo-treino de hoje com o Vitória de Guimarães, que terminou com um empate (1-1).

Os vila-condenses, que neste defeso não podem escrever novos atletas, devido a uma sanção imposta pela FIFA, que só termina no final deste ano, partem para temporada de 2023/24 com o objetivo de cimentar a equipa na I Liga.

"Estamos muito unidos na missão de consolidar o Rio Ave na Liga Betclic, o lugar que merece. O principal objetivo é a manutenção, que queremos atingir o mais rápido possível, mas sempre com ambição de fazer algo mais, acreditando na nossa capacidade", completou o treinador da formação vila-condense.

Com o empate de hoje frente ao Vitória de Guimarães, a equipa da foz do Ave terminou o período de testes nesta pré-época, e o técnico mostrou-se satisfeito com a prestação da equipa.

"Foi uma pré-época curta, só com 12 dias de trabalho, muito intensos, mas que revelou a coesão do plantel. Ainda vamos crescer, mas neste jogo, frente a um adversário com pergaminhos e de qualidade já demos uma boa resposta. Gostei da atitude e do comportamento", partilhou Luís Freire, no final do apronto com os vimaranenses.

Quem também falou após este ensaio foi João Mendes, médio do Vitória de Guimarães, recrutado neste defeso ao Desportivo de Chaves, também da Liga Betclic, que se mostrou já integrado na nova equipa.

"É um sistema tático diferente do que estava habituado mas sinto-me confortável. Queria dar um passo em frente na minha carreira, jogar num clube de maior dimensão, e estou satisfeito com a decisão", disse o centrocampista.

João Mendes abordou, ainda, a preparação da equipa neste defeso, considerando que o plantel estará pronto para o primeiro compromisso oficial, em 27 de julho, para a Liga Conferência Europa, frente aos eslovenos do NK Celje.

"Ainda temos algum tempo para esse primeiro jogo, e não temos pressa. Sinto que o grupo está a assimilar bem as ideias do treinador, inclusive os novos jogadores, e acredito que vamos estar bem para esse desafio", completou o reforço dos minhotos.