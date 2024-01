Guga homenageado ao intervalo do Rio Ave-Estoril antes de rumar à China

Confirma-se a saída de Guga para o Beijing Guoan, da China. O médio português, de 26 anos, foi homenageado no intervalo do encontro entre o Rio Ave e o Estoril a contar para a 19.ª jornada da Liga Betclic e recebeu inúmeros aplausos da bancada nos Arcos.Tal comojá tinha adiantado , Guga viaja imediatamente a seguir à partida para o Algarve, onde a formação chinesa está a estagiar. Desde modo, consuma-se uma notícia antecipada também em primeira mão pelo nosso jornal.Guga esteve três anos ao serviço dos vilacondenses onde fez, ao todo, 101 jogos e apontou seis golos. Vai ter a sua primeira experiência no futebol asiático e a segunda estrangeira, depois de ter representado o Panetolikos, da Grécia. No Beijing Guoan será treinado pelo português Ricardo Soares.