Abel Ruiz: «Está na nossa mão chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões»

Abel Ruiz assegurou que o Sp. Braga vai à Grécia para vencer o Panathinaikos na 2.ª mão do playoff de acesso à Liga dos Campeões, mesmo depois de ter levado a melhor sobre o adversário esta quarta-feira, em casa, por 2-1 "Temos de estar felizes pelo jogo que fizemos. Sabíamos que era um jogo difícil, o Panathinaikos tem muito boa equipa e demonstrou-o hoje. Claro que queríamos ir lá com o 2-0, ou mais vantagem, mas ganhámos que era o mais importante e lá teremos de ganhar na mesma. Nós costumamos entrar sempre fortes no jogo, mas o Panathinaikos entrou muito bem e acabou por bloquear os nossos ataques. Temos de estar felizes pelo jogo e pensar já no jogo da próxima terça-feira, porque está na nossa mão chegar à fase de grupos", referiu o avançado espanhol à Eleven Sports, antes de abordar o adiamento do Moreirense-Sp.Braga , da 3.ª jornada da Liga Betclic."Descanso na Liga? Claro que ajuda, porque são muitos jogos e agora podemos estar focados nesta competição, que é muito importante para o clube. Vamos na terça-feira à Grécia ver se conseguimos estar na fase de grupos", concluiu.Recorde-se que a 2.ª mão entre Panathinaikos e Sp. Braga se joga na próxima terça-feira, pelas 20 horas.