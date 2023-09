Álvaro Djaló e o apuramento para a Champions: «Festejámos muito quando nos calhou o Real Madrid»

Álvaro Djaló é o avançado em grande destaque no Sp. Braga. Em entrevista ao 'As', o espanhol admitiu que está a viver a melhor fase da carreira e falou sobre o apuramento da equipa para a Liga dos Campeões."Foi muito engraçado quando nos qualificámos para a fase de grupos da Champions. O treinador Artur Jorge veio ter comigo e disse-me: 'Há três anos estávamos na terceira divisão portuguesa e agora vamos jogar contra as melhores equipas do mundo'", confessou o jogador, que foi treinado pelo técnico quando ambos estavam na equipa B dos minhotos e acrescentou: "Na equipa, houve muita festa quando calhou o Real Madrid. Jogar no estádio do clube com mais títulos da Liga dos Campeões é um motivo de orgulho. É um daqueles jogos em que toda a gente vai dar o máximo"O avançado, de 24 anos, que já marcou quatro golos em sete jogos esta época, não esconde o bom momento e o desejo de representar a seleção espanhola: "Estão a pedir-me cada vez mais e estou a corresponder. Sinto que sou um jogador muito mais maduro do que no ano passado. Honestamente, estou no melhor momento da minha carreira. Jogar pela seleção nacional seria um sonho. Uma recompensa por todo o trabalho que faço para melhorar. Ver os meus colegas de equipa, como Abel Ruiz ou Víctor Gómez, a disputar o Campeonato da Europa de Sub-21 ou a jogar com a equipa principal deixou-me muito orgulhoso. Não joguei nas camadas jovens, mas não excluo a possibilidade de ter uma oportunidade mais cedo ou mais tarde".Alvaró Djaló não tem dúvidas de que o Sp. Braga luta para ser campeão e que é um clube grande em Portugal: "Esta segunda-feira estive na, é impressionante, não tem nada a invejar a outras grandes equipas. Além disso, estamos a lutar pelo título. O Sp. Braga é um dos quatro clubes mais fortes de Portugal".A família de Ávaro Djaló é da Guiné-Bissau, mas Álvaro Djaló nasceu em Madrid e depois mudou-se para Bilbau: "Se gostaria de jogar no Athletic um dia? Sempre foi um clube muito importante para mim, todos os meus amigos são do Athletic... e seria bom estar perto da família novamente. Mas agora só penso no Sp. Braga e em ter sucesso com este clube"