António Salvador: «Desvalorizam a Taça da Liga mas quando estão cá todos querem ganhar»

António Salvador destacou o mérito do Sp. Braga pela conquista da Allianz Cup, após triunfo sobre o Estoril na final, nos penáltis, deixando um recado a quem por vezes retira importância a esta prova.

"Trabalhamos diariamente para lhes dar alegrias e para conquistar títulos. É um objetivo deste clube há uns anos para cá, esta é uma prova que nos diz muito, é a terceira que conquistamos, e às vezes quando se fala e desvaloriza a prova, mas quando estão a disputá-la todos querem chegar a final e conquistá-la", começou por dizer o presidente bracarense à Sport TV.

Análise ao jogo



"Hoje mostrou-se que além dos ditos grandes outras equipas podem cá estar, dar um grande espetáculo como hoje entre Braga e Estoril, foi um jogo muito bem disputado contra uma grande equipa que é o Estoril, a sorte sorriu-nos nos penáltis. Parabéns aos jogadores, aos adeptos, é uma taça que queremos muito levar para Braga."

Emoção



"Os jogos são todos sofridos para mim, mesmo que não haja um título em disputa, vivo-os com intensidade e paixão e hoje foi mais um deles. Estava em causa a conquista de um título mas sempre acreditei, mesmo quando fomos para penáltis, que poderíamos levar a taça connosco."

Já só falta ser campeão



"Trabalhamos para isso, sei que um dia vai acontecer, não interessa quando, mas este clube da forma como tem crescido, como tem trabalhado sustentavelmente, com esta massa adepta e jovens nas bancadas, será mais fácil no futuro conseguir isso."



Em referência à claque 'Bracara Legion', que fez boicote à final four





"Parabéns àqueles que se deslocaram ao estádio, parabéns àqueles que não puderam cá estar, e àqueles que boicotaram e pediram para cá não vir, a esses o nosso clube provou que mesmo sem eles foi possível conquistar a Taça"